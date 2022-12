TastoSulPasto Exxx…Polzive!!! Scivolone elettorale del Centrodestra. Vibrante protesta della UilFpl contro i buoni pasto elettronici introdotti dal comune di Udine. I dipendenti costretti a pagarsi il pasto.

L’elettronica non perdona, al titolare di buono pasto elettronico non è concesso il minimo errore. Nemmeno il minuto di ritardo. Ma il fatto grave lamentato dal sindacato è quello del ritardato caricamento del servizio entro il 7 del mese, data stabilita dal Servizio Organizzazione. Se il caricamento non avviene entro quella data, il dipendente sarà costretto a pagarsi il pasto con le proprie tasche. Si tratta di tre giorni alla settimana, quelli dei rientri. La Uil fa due conti nella speranza che il servizio venga ripristinato: “si spendono mediamente 10 euri per un menù base per tre rientri settimanali, fanno 30 euri a testa alla settimana, siamo in ritardo di 15 giorni”. La nota di protesta è stata inviata ieri al segretario del comune di Udine Francesca Finco, all’assessore Cigolot e alla responsabile Risorse umane Francesca Contin. Mittente: Uil Fpl nella persona della dirigente Maria Antonella Carrieri. La Uil in questi giorni è nel pieno della bufera per via dello scandalo Quatargate che ha sfiorato (pare scagionato) l’udinese Luca Visintini. Non c’è niente da fare, la pietanza non coincide con la maggioranza. Dopo il caso mense, ora quello dei buoni pasto elettronici.