ManicomioElettorale Exxx…Polzive!!! Polverizzato il gruppo dei “Cittadini” di Malattia-Del Piero. Centis, Liguori, Putto e Bernava battezzano “CivicaFvg” per l’esordio in consiglio. Accordo col PD.

E’ stato presentato all’ora di pranzo di oggi in consiglio regionale il nuovo simbolo “CivicaFvg” che sostituirà in aula quello dei “Cittadini” di cui facevano parte Centis e Liguori. Dopo lo scioglimento del direttivo, le mancate risposte sulla decisione del presidente Malattia di legarsi al Terzo Polo in accordo con Agrusti e il divieto imposto ai due consiglieri di ricandidarsi alle regionali, oggi è stata certificata la parola fine dei “Cittadini” in consiglio. Gli animatori dell’iniziativa assicurano che in tempi brevissimi farà il suo esordio in aula il nuovo simbolo. Il regolamento lo prevede visto che i gruppi possono essere composti da un minimo di due consiglieri eletti. Il significato politico dell’operazione non è marginale in quanto porta un elemento di chiarezza nella schizofrenica galassia dei progressisti friulani. Civica Fvg guarda al Pd e ricerca una soluzione molto ampia rispetto alle pregiudiziali che mantiene ciò che resta dei “Cittadini”. A battezzare il nuovo simbolo c’erano: Tiziano Centis, Simona Liguori, l’ex sindaco di Azzano Decimo e presidente del nuovo movimento Marco Putto, il tesoroiere Claudio Verdimonti e il sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava che ha preso una netta distanza dal presidente Bruno Malattia. Quest’ultimo notoriamente molto vicino alla zona industriale Ponte Rosso per la vicenda Kronospan-Agrusti. Fra una conferenza stampa e il dibattito in aula ha fatto la sua comparsa il segretario regionale dell’Udc, Angelo Compagnon. E’ stato visto impegnato in una conversazione molto riservata con l’assessora alle finanze Barbara Zilli. Emendamenti? risorse puntuali? Chissà,