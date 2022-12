DirettoriImperatori Exxx…Polzive!!! La Fondazione Aquileia non riesce a designare il nuovo direttore. Cristiano Tiussi prorogato fino al 18 giugno 2023. E’ il record per un direttore: 9 anni.

Quali triangolazioni si nasconono dietro la clamorosa proroga al direttore della Fondazione Aquileia nominato da Serracchiani? I rimbalzi sono i più disparati. A cominciare dalla compensazione politica tra maggioranza e opposizione rispetto al direttore (centrosinistra), al presidente (Roberto Corciulo, centrodestra), per arrivare a un accordo sui piani alti del Nazareno nientemeno che con l’ex ministro Franceschini. In mezzo a questo zig zag di relazioni, si inserisce la candidatura del governatore di Palmanova Francesco Martines alle regionali. L’ex sindaco non vuole concorrenti fra le palle. Stando così le cose, l‘architetto e già sindaco di Bagnaria Arsa Cristiano Tiussi si avvia a mantenere la carica di direttore della Fondazione Aquileia fino al mese di giugno del prossimo anno. Un record assoluto. Era stato nominato da Serracchiani nel 2014 e fino al 2017; poi con un incarico “furbetto” di durata quinquennale (a compenso ridotto di 55mila euri/anno), fino al 2022. Nel giugno di quest’anno la Regione Friuli Venezia Giulia, aveva disposto l’avvio della procedura selettiva per il nuovo direttore ma allo stesso tempo confermato l’incarico conferito al dott. Cristiano Tiussi da Serracchiani per il tempo necessario all’espletamento della procedura di selezione e designazione del nuovo Direttore. Non è arrivata nessuna procedura, sembra ci voglia tempo. In realtà, nel giugno scorso, girava un bando strano che sembrava fatto su misura per alcuni “amici” in cui non era prevista nessun riferimento legato alla disciplina specialissima dell’archeologia. A conferma di ciò alcuni professionisti e consiglieri regionali strabuzzarono gli occhi poiché tra i requisiti non veniva richiesta nemmeno la laurea. Chi poteva essere io fortunello? Voci si rincorrevano e dal sen sfuggivano. In ogni caso tutto è rinviato al prossimo anno e, dopo Franceschini, saranno il nuovo ministro Sangiuliano e il vulcanico Sgarbi a occuparsi della vicenda. Loro dovranno incrociare le proposte con la nuova giunta regionale Fvg e il nuovo assessore alla cultura. Chi sarà? E che durata avrà l’incarico?