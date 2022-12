CuccagnaInCampagna Exxx…Polzive!!! Agricoltori coglionati: La regione Fvg aiuta i Consorzi con 7 milioni di euri. Loro aumentano i canoni di contribuenza del 39%. 7 Consiglieri votano contro.

Come si ricava dai comunicati della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, l’esecutivo ha autorizzato una serie di aiuti destinati ad alcuni comparti particolarmente colpiti dall’aumento del prezzo dell’energia e delle materie prime. E’ il caso dei Consorzi del Friuli VG cui sono stati allocati circa 7 milioni di euri. Una cifra monstre destinata ad abbattere i costi per l’approvvigionamento energetico necessaria per garantire l’attività di bonifica e di irrigazione. Sembrava che la cifra potesse far tirare un sospiro di sollievo agli agricoltori già stritolati dall’aumento dei costi di gestione schizzati alle stelle dopo il conflitto in Ucraina. E invece la beffa: I coltivatori diretti, già spremuti dal costo dei mangimi e dei fertilizzanti, dal prossimo anno dovranno fare i conti con gli aumenti che il Consorzio Bonifica Pianura Friulana ha approvato nella delibera di fine novembre. Una misura che sa di presa per il culo clamorosa per i consorziati. Infatti, nel documento approvato dal Consiglio dei delegati è stato approvato l’aumento della contribuenza per l’anno 2023 pari al 39%. Un percentuale altissima che ha già generato molte insoddisfazioni fra i proprietari dei terreni che il prossimo anno dovranno usufruire dei servizi consortili e che si vedranno appioppare l’aumento-monstre del 39%, La misura approvata, com’era prevedibile, non ha trovato il consenso unanime dei delegati e ben sette consiglieri hanno votato contro: Gianfranco Bernardis, Eugenio Cemulini, Lauro Dal Ponte, Luca Durighello, Franco Furlano, Claudio Marcolin e Gabriele Zanini. L’incredulità è spiazzante, malgrado la porzione dei 7 milioni che Fedriga ha destinato ai Consorzi. Ma quello della Pianura Friulana presieduto da Rosanna Clocchiatti aumenta i canoni. Coltivatori senza mutande e dirigenti del Consorzio che fanno il ponte dell’Immacolata.