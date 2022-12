PolverieraGoriziana Exxx…Polzive!!! Lame rotanti in Forza Italia: Sciabolate dell’assessore Silvana Romano contro l’equilibrista Nicoli. La replica: A Gorizia Forza Italia servile a Monfalcone.

Un contrabbasso con un attacco in Do minore per replicare all’assessora e dirigente di Forza Italia di Gorizia Silvana Romano. Ieri “Il Piccolo” dava spazio (inaspettatamente in pagina regionale e oggi in quella locale) a una feroce invettiva dell’assessora contro il capogruppo. Rumors di palazzo danno per certo l’abbandono del consigliere regionale da Forza Italia. Non è detto verso dove. Romano non ci sta e tira le orecchie al forzista monfalconese: “…non si buttano alle ortiche valori e idee condivise per approdare ad altri lidi contro cui si è combattuto fino a ieri”. Romano allarga il campo: “L’unica cosa che sembra stare a cuore a Nicoli è la guerra perpetua contro il sindaco di Monfalcone Cisint (…). E’ evidente che attaccare Forza Italia serve, oggi, a lui come ad altri, per cercare di accreditarsi altrove”. La replica di Nicoli non è mancata:

“In questi anni, Gorizia ha perso il punto nascita e ha supinamente accettato un ruolo ancillare rispetto a Monfalcone dal punto di vista politico. Sul welfare non c’è stato un solo elemento innovativo: la tenuta del sistema sociale necessita di risposte visto che poggia su equilibri ventennali. In questo quadro non esattamente trionfale, scopro che il problema di Forza Italia in città sono io. Colgo l’occasione per ricordare una regola che vale sempre: chi non è casto politicamente, sia almeno cauto”. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nella sua una nota chiarisce di non avere “la minima intenzione di accettare le prediche di persone che farebbero bene a pensare alla loro attività politica e amministrativa prima di salire sul pulpito e impartire lezioni di morale. Da capogruppo, ho sistematicamente chiesto agli amministratori della città quali fossero le esigenze e le necessità della comunità e ho cercato di trovare risorse e soluzioni. Forse qualche amministratrice locale era distratta. Sono in Forza Italia dal febbraio del 1994 – prosegue il capogruppo – e ho sempre militato in un partito propositivo e trainante. Siamo sempre stati un partito di Centrodestra moderato e di governo. Qualcuno – sottolinea il forzista – confonde la moderazione con il servilismo politico. Rincorrere il populismo significa sconfessare i nostri valori, se qualcuno vuole essere funzionale agli attacchi che vengono portati dalla coordinatrice si accerti quantomeno di essere coerente con le proprie posizioni, ricordando quanto avvenuto nel 2018 quando è scomparso il compianto Ettore Romoli“.