Il Tribunale di Udine ha condannato a 4 anni di reclusione Vincenzo Corrado, l’ex colonnello della Guardia di Finanza in servizio in Veneto. L’imputato è stato condannato per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. I fatti sono stati ricostruiti ieri ed è stata sfilata l’accusa di aver costretto l’imprenditore Pietro Schneider della “Burimec” ad assumere il figlio in cambio di una “mano leggera” sulle ispezioni compiute dalla Tributaria di Udine.