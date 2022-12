SondaggioDem Exxx…Polzive!!! Gianni Torrenti cala Serracchiani contro Bonaccini. Asfaltata Eddy Schlein.

Un sondaggio commissionato dall’amico ex assessore regionale Gianni Torrenti mette in agitazione il Nazareno. Non ci sono buone notizie per Elly Schlein. La sua scalata al Partito Democratico non è iniziata col piede giusto. Di fatto la nuova paladina della sinistra radical chic non fa parte dei dem, non ha nemmeno la tessera e gli elettori queste cose le notano. Di fatto un recentissimo sondaggio di YouTrend, come riporta l’Huffington Post, incorona un’altra donna alla guida del Pd e per l’esattezza Debora Serracchiani. Infatti se gli elettori dovessero scegliere un volto femminile per tenere il timone del Pd, le preferenze maggiori andrebbero all’ex governatore del Friuli Venezia Giulia. La rilevazione è stata effettuata a metà novembre e realizzata dall’istituto specializzato You Trend. Serracchiani, su 809 interviste, ha ottenuto il 39,5% dei voti favorevoli. Per gli elettori del PD, il 51,9% ritiene che il nuovo segretario debba essere donna e se si dovesse fare una scelta, quella caderebbe sull’ex presidente del Friuli. Eddy Schlein nel sondaggio finisce al secondo posto (35,1%) e Paola De Micheli al terzo coll’8,4%.