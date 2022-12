PordenoneVibrazione Exxx…Polzive!!! La Lega convoca il congresso provinciale a metà gennaio. Delle Vedove favorito. Fratelli d’Italia annuncia la grande festa natalizia: oltre 400 prenotati.

Il baricentro della politica regionale, dopo che il Consiglio Regionale avrà licenziato la più corposa legge di bilancio della storia del Friuli, si sposta sulla destra Tagliamento. Entro gennaio è prevista la convocazione del congresso provinciale della Lega e sabato sera, nella storica area della festa in “piassa” di Pordenone, si terrà la grande kermesse natalizia di Fratelli d’Italia. Gli alleati guardano con molta curiosità ai movimenti dei melonani anche per capire il grado di attrazione che riescono a sviluppare tra gli elettori di centrodestra. Alessandro Basso, punto di riferimento della circoscrizione pordenonese assicura che, per la festa natalizia di sabato sera, si sono già prenotate oltre 400 persone. Un tendone luminoso e addobbato secondo la tradizione cattolica accoglierà gli ospiti. Sarà presente il sindaco Alessandro Ciriani, gli assessori Amirante e Parigi, il deputato e vice sindaco Loperfido il consigliere regionale Leonardo Barberio, il sindaco Massimo Piccini e molti amministratori. L’iniziativa, come si diceva, viene monitorata attentamente soprattutto in casa Lega che teme l’emorragia di voti verso i Ciriani. In tal senso, i lavori per il prossimo congresso provinciale della Lega di Pordenone hanno preso il via. Le assise potrebbero essere convocate in concomitanza con quello di Udine, il 21 gennaio. Come riporta oggi il Messaggero Veneto, gli aspiranti in corsa per la carica di delegato del territorio è molto ristretta. Visto che l’attuale commissario (Marco Bottecchia), come da regolamento, non potrà presentarsi, si fanno i nomi del sindaco di Cordenons al secondo mandato, Andrea Delle Vedove, quello di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, braccio operativo del commissario regionale Marco Dreosto, del primo cittadino di Fiume Veneto Jessica Canton e di Brugnera Renzo Dolfi. Come si nota, gli aspiranti sono tutti sindaci per il fatto che, come si è spesso ricordato su queste pagine, i consiglieri e assessori regionali non possono ricoprire il ruolo di delegati, segretari provinciali o regionali. Dal nome che uscirà si capiranno gli equilibri e le scelte per le prossime regionali. L’asse Dreosto-Leon potrebbe consolidarsi con l’indicazione di Delle Vedove, mentre l’attuale commissario Marco Bottecchia, con l’appoggio nientemeno che del vice ministro Vannia Gava, tenterà la corsa a sindaco di Sacile contro il sindaco uscente Carlo Spagnol di Forza Italia.