Tangenti. Il sindaco di Venezia Brugnaro indagato per corruzione.

Tangenti per ottenere affidamenti degli appalti pubblici. Anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia che ieri ha portato all’arresto del suo assessore alla Mobilità, Renato Boraso. Nell’indagine sono coinvolte 18 persone, accusate a vario titolo di corruzione e turbativa d’asta. Oltre a Boraso, 56 anni, è finito in carcere l’imprenditore edile Fabrizio Ormenese, arresti domiciliari per altre sette persone. Perquisita l’abitazione di Boraso, in corso sequestri preventivi per circa un milione di euro.