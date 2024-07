I VisionTech Exxx…Polzive!!! L’azienda di Buja crea la prima Call per gli investitori. Grande partecipazione all’incontro di ieri, lunedì 15 luglio. Annunciata l’anteprima mondiale dell’occhiale “IC” che sarà presentato a Parigi alla fiera SilmoParis.

Lunedì 15 luglio scorso si è svolta la prima call per gli investori di “I-Vision Tech” del Team Fulchir. iVision è una società attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole ed è sbarcata a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 8 milioni di euro. L’amministratore delegato Stefano Fulchir ha spiegato l’utilità di questa iniziativa. «E’ la nostra prima call e tengo a precisare che abbiamo voluto fare una cosa un pò diversa dal solito riguardo al concetto di comunicazione dell’azienda ai nostri investitori. Vogliamo “comunicare” in maniera trasparente i nostri obiettivi e progetti anche ai nuovi investitori. Quella di oggi per noi è una data memorabile perché diamo il via alla prima “Call-on-line” dove io personalmente voglio rispondere a tutte le domande degli investitori. Ci siamo accorti, dalle mail che ricevo, che questo è un sistema diretto e molto pratico. Siamo una fabbrica di occhiali made in Italy – ricorda Stefano – Da quando ci siamo quotati, il 3 di agosto dell’anno scorso abbiamo compiuto grandi passi. E’ stato un percorso di sviluppo condiviso con il nostro management. Dopo la quotazione abbiamo rilevato il nostro primo brand: il francese Henry Julienne che, tengo a precisare, in Francia è percepito come fosse un Cartier. Tre mesi fa abbiamo acquisito un’azienda di lenti in Bulgaria e quindi abbiano progressivamente completato la nostra filiera. In cui abbiamo inserito la produzione di lenti oftalmiche. In questo modo abbiamo dato completezza alla montatura. Ricordo che per noi, aggiunge Fulchir, l’occhialeria è il business core principale ma avere un’azienda all’interno del gruppo che opera B to B. Una filiera che realizza il prodotto completamente in Italia valorizzando il Made in Italy. Il settore è in crescita e per questo motivo- ricorda Stefano Fulchir – ho scelto questa piattaforma della “Call for investors” per comunicare rapidamente ai nostri investitori le novità e i progetti per il futuro. I-VisionTech.