FreedomLignano Exxx…Polzive!!! Fine del monopolio dei concessionari di Riviera. Il consigliere Santin esulta: “Ed ora tocca a Pineta, Sabbiadoro e alla Lisagest”.

Il sindaco Laura Giorgi ha annunciato su facebook che: “E’ stato firmato uno storico accordo tra il comune di Lignano e la “Sil” di Renzo Pozzo relativamente al subentro dell’amministrazione locale nella concessione demaniale che fa capo alla società nell’area di tutto il Lungomare Riva, ai parcheggi e alle zone verdi inserite oltre la spiaggia”. La sindaca si spinge oltre ed azzarda: “E’ nostra intenzione proseguire nella stessa direzione anche per la concessione delle spiagge libere di Pineta e Riviera“. La notizia è stata salutata con entusiasmo da Alessandro Santin, leader della formazione, “Lignano Crescita e Sviluppo”: «Si ringrazia la SIL e la famiglia Pozzo per avere consentito al passaggio della concessione demaniale del suolo della strada sul lungomare al comune di Lignano. Ringraziamo l’assessore Donà per aver avviato, condotto e portato a termine la trattativa». Ricorda Santin: «L’assessore ha seguito i consigli ricevuti dalla lista “Lignano crescita e sviluppo” ed ha avuto il merito di averlo fatto nonostante il Sindaco e il vicesindaco dicessero che non si poteva fare fino alla scadenza delle concessioni nel 2030. (Se volte pubblicherò lo streaming). Arriva la mia prima vittoria – tuona il consigliere comunale – piazze e strade diventeranno comunali. Con la lista Lignano Crescita e Sviluppo, da solo contro tutti, accusato di demagogia e di chiedere al comune risultati che non erano, a loro dire, di sua competenza ho obbligato a percorrere la via che ho indicato in campagna elettorale e nei vari Consigli comunali. Con la persuasione e con la forza faremo diventare Lignano un posto normale e non terra di privilegi e di favoritismi. Nonostante la resistenza di molti anche nella maggioranza. Mi sia consentito un ultimo appunto sig. Sindaco, aver ringraziato tutti tranne la nostra lista, che per prima ha portato il dibattito pubblico su questi temi e lo ha messo nel programma elettorale. Primi a portarlo in Consiglio comunale con apposite interrogazioni. Primi a portarlo all’attenzione della stampa. Primi a portarlo nelle riunioni tra Consiglieri e Assessori… non le rende onore – punge Santin – e definisce la differenza tra noi e voi. La gente lo sa e per questo ho già avuto numerosi messaggi privati di ringraziamento. Senza di noi non avreste neanche saputo del problema. Speriamo che vi prenderete anche il merito di spacchettare la Lisagest». E la stoccata finale: «E adesso sistemiamo i bandi delle concessioni». Freedom Lignano. L’onda lunga arriva a Sabbiadoro e Pineta. Tremano i monopolisti.