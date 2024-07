BonjourMacròn Exxx…Polzive!!! Il presidente francese apprezza il lavoro di “I-VisionTech” di Buja: scrive una lettera personale di congratulazioni al Direttore Stefano Fulchir.

Ai primi di luglio di quest’anno il direttore generale e presidente di “I-Vision Tech France” Stefano Fulchir aveva inviato una lettera al leader francese Macron in cui illustrava le prospettive di crescita per il ramo della “IVision”. Il presidente era al corrente dell’acquisto e salvataggio della prestigiosa “HenryJulienne” francese da parte del colosso dell’occhialeria di Buja rilevato recentemente dalla famiglia Fulchir. E, alcuni giorni dopo, ha risposto personalmente, con queste parole al direttore Stefano Fulchir. Scrive Macron (vedi foto): «Ho ricevuto la tua corrispondenza accompagnata dal tuo gentile regalo (l’innovativo modello Henry Julienne). Mi hanno sensibilizzato la tua delicata attenzione per me e le tue parole. Vorrei ringraziarti di cuore. Ti prego di credere – scrive Macron – Signor Presidente Direttore Generale (Stefano Fulchir ndr), che assicuro i miei migliori sentimenti. Molto cordialmente». Firmato Emmanuel Macron. Con queste credenziali, alla prossima fiera dell’occhiale a Parigi, la “SilmoParis”, lo stand di IVision sarà il più ricercato.