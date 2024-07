BauBauBAusir Exxx…Polzive!!! Il centrodestra va in frantumi sulla nomina di Sette alla presidenza. Profumo di ricino in assemblea: si presenta l’assessore meloniano Scoccimarro che minaccia conseguenze fatali nella coalizione e fa rinviare il voto. Sindaci ammutoliti. Moretti e Martines: “Cosa dice Fedriga rispetto alle intimidazioni verso i sindaci di un suo assessore? Gli revochi le deleghe”.

Sembrava che per l’elezione del nuovo presidente regionale della golosa autorità unica per i servizi e rifiuti del Fvg (Ausir) tutto dovesse procedere all’acqua di rose. Le indicazioni, in casa centrodestra, erano chiare. Dopo varie trattative tra i partiti, la poltrona doveva essere occupata dal sindaco di Latisana Sette (Fratelli d’Italia). Ma qualcuno, fra i presenti, ha storto il naso. I meloniani si sono già accaparrati Fvg Strade e rivorrebbero l’interporto. Troppe poltrone. A queste andrebbe aggiunto anche Ausir? I sindaci non si sono fatti intortare ed è successo il patatrac che, per un pomeriggio di luglio, ha letteralmente polverizzato l’alleanza di centrodestra. L’assessore Scoccimarro deve aver annusato la mala parata e si è precipitato in assemblea per rimproverare gli amministratori di centrodestra: Se non c’è l’accordo sull’elezione di Sette, bisogna rinviare il voto. Aggiungendo che, in caso contrario, ci sarebbero state conseguenze in maggioranza regionale. La faccenda si fa seria e quella di oggi sarà una data da tenere in considerazione in quanto sull’altare dell’Ausir si è celebrato il primo scontro in maggioranza di questa stramba estate 2024. Il tema è quello delle poltrone e delle pesature dei vari partiti rispetto alle partecipate. La Lega batte i pugni, fino a prova contraria, è il primo partito della regione, si porta dietro il presidente ed è il maggior azionista dell’alleanza. Forza Italia per quanto tempo potrà ingoiare silenziosamente le ingerenze dei BenitoRemix? Su Fratelli d’Italia non c’è ancora una verifica sul campo e le pretese sono ampie. Per l’opposizione, ovvero Moretti e Martines del Pd, «ciò che è successo oggi all’Ausir rappresenta una clamorosa lacerazione istituzionale. Fedriga dovrebbe revocargli le deleghe». In realtà non si era mai assistito a esibizioni di natura intimidatoria nei confronti dei sindaci come quelle ascoltate oggi nell’adunanza da parte di un esponente di giunta (parlava a nome del partito?). E’ evidente che Scoccimarro ha confuso i ruoli. Ha usato quello di esponente di un partito di maggioranza per influenzare, col rinvio, le operazioni di voto. Forse era consapevole che l’esito non sarebbe stato di suo gradimento visto che la maggioranza era dilaniata. Vien da pensare, e lo rilevano tutti gli osservatori politici, che l’Ausir stia diventando il “peso” sulla bilancia come merce di scambio per regolare i rapporti interni in maggioranza. Stupisce il silenzio dell’Anci, che rappresenta i sindaci della regione e che dovrebbe, al pari di Fedriga, prebdere una netta posizione in difesa dei primi cittadini. Tuttavia, andando più a fondo, sulla questione partecipate emergono chiaramente le sportellate fra Lega e Fratelli d’Italia. E pure il terzo mandato che va ad intaccare il futuro della maggior parte degli assessori regionali.