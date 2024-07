Nuovo scivolone del sindaco di Udine, De Toni. Dice di non voler concedere il patrocinio a una partita di calcio, Israele-Italia, valevole per la “Premier League” perché Israele è divisivo. Se c’è qualcosa di divisivo in questo caso è il sindaco De Toni. Maggioranza compresa. Ma i friulani non sono ayatollah e accoglieranno gli israeliani come farà il ministro Ciriani. «Ritengo sbagliata la decisione del sindaco di Udine di non concedere il patrocinio del Comune alla

partita di Nations League Italia-Israele. Per quanto mi riguarda farò di tutto per essere presente allo stadio Friuli il giorno della partita, sia per tifare Italia, sia per rappresentare la vicinanza al popolo israeliano». Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. Edy Morandini (lista Fedriga) osserva: «Credo che il Comune di Udine, nelle sue decisioni, applichi il classico metodo di due pesi e due misure: definisce divisiva la scelta di patrocinare la partita di calcio Italia-Israele, ma non ha utilizzato lo stesso ragionamento per il Gay Pride o per altri eventi che hanno davvero diviso l’opinione pubblica, con lo sventolio di bandiere e striscioni quelli sì, discutibili». Per il vice presidente del Senato, GianMarco Centinaio (Lega),«La decisione del comune di Udine di non concedere il patrocinio è ipocrita e insensata». «In merito alla mancata concessione del patrocinio alla partita Italia-Israele, la Presidente di IV FVG Sandra Telesca e la deputata di Italia Viva On. Isabella De Monte dichiarano: «Siamo totalmente contrarie alla decisione del sindaco di Udine di non patrocinare, come aveva chiesto la Figc, la partita di calcio Italia- Israele, che si svolgerà il 14 ottobre allo Stadio del Friuli. È anche con decisioni così sconsiderate, come quella del primo cittadino Alberto Felice De Toni, che si alimenta nel Paese un intollerabile clima di antisemitismo». Per il capogruppo di Fratelli d’Italia a Udine, Luca Vidoni:«La decisione del Comune di Udine di non concedere il patrocinio alla partita Italia-Israele, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli, è politicamente unilaterale, divisiva e rischia di esacerbare ulteriori contrasti e tensioni».