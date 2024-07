TagliamentoSentimento Exxx…Polzive!!! I comuni di Dignano e Spilimbergo bocciano la giunta regionale. No unanime alla costruzione di una “traversa laminante” da costruirsi fra i due comuni. La Lega graffia Fratelli d’Italia: “Chi voleva intestarsi il merito dell’opera?”

Il patto della “Concordia” fra i due sindaci Turridano (Dignano) e Sarcinelli (Spilimbergo), rispetto al progetto della giunta regionale di realizzare una traversa laminante con luci mobili a paratoie piane a monte del centenario ponte Dignano-Spilimbergo, ha ottenuto un risultato politico inaspettato cui la maggioranza dovrà necessariamente tenerne conto. I due sindaci, di comune accordo, avevano convocato per ieri sera nella sala consiliare di Spilimbergo i consiglieri comunali dei rispettivi comuni in “plenaria” per votare un ordine del giorno che “pur considerando apprezzabile la volontà espressa dalla regione di risolvere l’atavica questione della messa in sicurezza del Tagliamento…”, impegni sindaci e giunte comunali a ribadire la netta contrarietà, da parte delle due amministrazioni (Spilimbergo e Dignano), alla costruzione della traversa laminante così come descritta nella delobera di Giunta Regionale num. 530 del 2024. In realtà è spuntato il nuovo ponte a valle dell’attuale. Ma il dato politico è lo schiaffo che i due comuni hanno tirato ai promotori del progetto. Ora il Grande Fiume è salvo. Per Turridano questo è il momento di “non arrenderci” e continuare a sollecitare il dialogo con la giunta regionale, con l’autorità di bacino e col vice ministro Vannia Gava. Tutti i consiglieri si sono trovati d’accordo di inviare il testo dell’ordine del giorno approvato, ai vari comuni interessati, alla Comunità Collinare e alle due Comunità Montane del Friuli Occidentale. Non sono mancate le punture di spillo di alcuni amministratori leghisti indirizzate ai Benito Remix: Quest’opera veniva strumentalizzata, qualcuno voleva mettersi una medaglia e intestarsi il merito. All’unanimità i due comuni hanno detto di no.