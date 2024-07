FineVita Exxx…Polzive!!! Estate infuocata in Fvg. Sentenza del Tribunale di Trieste contro la maggioranza sul caso di Martina Oppelli per l’accesso alla morte volontaria.

«Poche settimane fa il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia si era rifiutato di garantire tempi e procedure certi alle persone malate che chiedono di accedere al suicidio medicalmente assistito. Ed è di nuovo il Tribunale di Trieste che ha indicato un tempo massimo alla sanità regionale per procedere alla rivalutazione delle condizioni di Martina Oppelli: 30 giorni. Gli stessi che aveva indicato, sempre alla ASUGI, lo scorso anno, per la valutazione delle condizioni di ‘Anna’. La politica di palazzo decide quindi di non garantire tempi certi alle persone che soffrono e che si vedono così costrette a ricorrere ai tribunali, che però indicano tempi certi e tassativi, oppure l’azienda sanitaria è condannata al pagamento di 500 euro per ogni suo giorno di ritardo. Ancora una volta sono quindi i giudici a doversi sostituire all’inerzia della politica», dichiara Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

Martina Oppelli ha bisogno di assumere una dose massiccia di farmaci ogni giorno per poter alleviare, seppur di poco, le proprie sofferenze che sono intollerabili. Utilizza la ‘macchina della tosse’ per la presenza di secrezioni bronchiali che compromettono la respirazione. Dipende in tutto e per tutto dagli altri, senza la cui assistenza non potrebbe svolgere nessuna attività e funzione vitale” dichiara l’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, difensore e coordinatrice del collegio di studio e difesa che assiste Martina Oppelli, composto anche dagli avvocati Francesca Re, Angelo Calandrini e Alessia Cicatelli. Gallo continua: «Nel nostro ricorso abbiamo evidenziato come nel caso di ‘Anna’ la ASUGI, dopo la condanna del Tribunale, avesse ravvisato nell’assistenza continuativa di terze persone il requisito del sostegno vitale, mentre per Martina Oppelli negava questa lettura. Situazioni simili ma decisioni diametralmente opposte. L’intervento del Tribunale, con l’ordinanza che ha condannato la ASUGI a una nuova valutazione delle condizioni in cui versa Martina, fa emergere che il diniego dell’azienda sanitaria a sottoporre Martina Oppelli a nuove verifiche non tiene conto che ‘la sclerosi multipla è una malattia progressiva, che cioè si evolve nel tempo. Rispetto al periodo in cui il primo accertamento è stato compiuto sono decorsi circa otto mesi e la ricorrente ha allegato e dimostrato, con documenti depositati in corso di causa, che la sua situazione di salute è peggiorata’. La ASUGI ha da oggi 30 giorni di tempo per effettuare queste verifiche, trascorsi i quali dovrà pagare 500 euro a Martina per ogni giorno di ritardo oltre al pagamento delle spese di giudizio».