UrsulaParusula Exxx…Polzive!!! Anna Cisint fa saltare i piani della Meloni. Guida la pattuglia della Lega contro il voto alla Von Der Leyen: “La ascolto e mi convinco che voterò no”.

È il giorno della resa dei conti a Strasburgo. Oggi il Parlamento europeo si esprimerà sulla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. La plenaria si è riunita dalle 9.00 e qui si vede l’ex sindaca di Monfalcone assieme a: (da destra) Ceccardi, Tovaglieri, Vannacci e Sardone. Cisint ha ascoltato alcuni passaggi dell’intervento della commissaria uscente e dice: “L’ascolto e sono sempre più convinta che voterò no!”. Aggiungendo: «Solo una parola: NO. Chi ha votato me e la Lega ha scelto di dire ORA BASTA a questo modello di Europa – tuona l’ex sindaca – Per questo con convinzione e coerenza oggi al qui a Strasburgo, noi voteremo contro la riconferma di Ursula Von der Leyn e quello che sembra essere un vergognoso inciucio con la sinistra, e speriamo solo con la sinistra. No alle eurofollie dannose e costose, si ai valori del cristianesimo e dell’Occidente contro il processo di islamizzazione integralista, si ai valori e diritti delle piccole imprese. Oggi in aula la Von der Leyen ha detto che nulla cambierà nei prossimi anni. Pertanto, per noi, è un secco: NO URSULA». Alle 13.00 il momento più atteso, quello del voto. Von der Leyen è la candidata del Partito popolare europeo (PPE), prima forza all’Eurocamera, ed è appoggiata anche da Socialisti e Liberali. I tre gruppi contano circa 400 seggi, che da soli sarebbero sufficienti ad assicurare alla presidente un secondo mandato. Maggioranza unita in Italia e devastata in Europa. Cisint è già leader. Lo scenario: Poche le opzioni rimaste sul tavolo di Giorgia Meloni e dei 24 eurodeputati di Fratelli d’Italia. Dichiararsi a favore del bis a Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea o votare contro la fiducia. Sono le opzioni rimaste sul tavolo di Giorgia Meloni e dei 24 eurodeputati di Fratelli d’Italia. Sì o no quindi, da quanto trapela nessuno spazio per una nuova astensione, posizione che la premier e leader dei Conservatori aveva espresso nel Consiglio europeo in cui era arrivato il via libera al pacchetto sui “top jobs” e l’incarico a Raffaele Fitto.