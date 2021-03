TamponTaxFriuli Exxx…Polzive!!! Infuria la Pandemìa. Alla Lega non piace l’odore di Puledra. Presentata una mozione per garantire la fornitura gratuita di prodotti per l’igiene intima femminile. Esclusivo.

Mentre tutta l’Europa è impestata dal Covid e a NordEst dello Stivale la catastrofe sanitaria morde la popolazione, i consiglieri regionali della “Lega per Salvini Premier del Friuli VG” hanno protocollato l’11 marzo scorso una mozione che impegna la giunta ad agevolare economicamente l’igiene intima femminile. I nomi dei firmatari sono Slokar 〈tonnellate di auguri a Danilo〉, Singh Mazzolini, Moras, Tosolini, Ghersinich, Bernardis, Bordin, Budai, Polesello e Boschetti. Manca la firma dell’unica donna consigliera, Maddalena Spagnolo. La mozione è ben articolata e trae spunto dall’esempio dagli altri paesi che, sul tema del sostegno all’igiene intima femminile, sono un passo avanti rispetto all’Italia. I leghisti non si perdono d’animo, la puledra friulana va profumata e per questo motivo la mozione chiede alla giunta regionale di “adoperarsi al fine di garantire la distribuzione gratuita o al minor costo possibile, dei prodotti di igiene intima femminile”.

In Italia il costo dei prodotti di igiene intima sono ancora tassati come beni di lusso, la Tampon tax in Italia, cioè l’imposta sul valore aggiunto (iva) applicata su assorbenti, tamponi e coppette mestruali è ancora al 22 per cento. Solo per gli assorbenti biodegradabili è stata abbassata al 5. I prodotti igienici femminili devono essere considerati per quello che sono: beni essenziali la cui spesa inevitabile grava ingiustamente su chi deve usarli che in questo caso sono solo le donne. Un contropiede formidabile compiuto dai consiglieri leghisti sui temi che dovrebbero essere cari ai democratici progressisti ma che in questo caso sono diventati patrimonio di Fedriga-Bordin. Intanto l’orizzonte pandemico registra la novità dei tamponi rapidi per altro già testati positivamente dal sindaco di Buja Bergagna, un paio di mesi fa.

“Il nuovo test molecolare per Sars-Cov-2 su saliva validato da Asugi è una soluzione affidabile e innovativa e soprattutto non invasiva, frutto di mesi di lavoro, un test molto indicato per rafforzare lo screening della popolazione in una fase caratterizzata dalla diffusione delle varianti”.