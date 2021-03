PastoMarcio Exxx…Polzive!!! Mense scolastiche di Udine nel caos, sanzionata con 12mila euri la ditta napoletana fornitrice del servizio. A rischio la salute dei pupi. Randellate al duo Fontanini-Battaglia. Esclusivo

Dunque, il CentroDestra degli svalvolati friulani vorrebbe occuparsi di progetti miliardari, ferrovie spaziali, supermercati 4.0, parchi londinesi e architettura industriale, ma non riesce a fornire uno dei servizi più semplici e fondamentali di un’amministrazione pubblica. Si tratta delle mense scolastiche. Dal giorno del suo insediamento, la cocca-assessora di Viviana Roiatti 〈moglie del sindaco〉 ha dimostrato una confusione organizzativa spaventosa. Ogni giorno decine di lamentele. Fino a pochi giorni fa, l’assessora Battaglia difendeva coi denti la ditta napoletana che fornisce il servizio, oggi tutti gli elementi di difesa dell’azienda napoletana vengono sbriciolati. Il comune fa causa alla ditta EP Spa di Napoli e chiede di applicare una sanzione di 12mila euri per gravità e frequenza degli inadempimenti contrattuali. Una situazione assurda che era stata fotografata brutalmente dalla capogruppo dello stesso partito dell’assessora 〈la Lega〉, Lorenza Ioan: “Vorrei vedere che tutte le mense comunali venissero gestite allo stesso modo, se ciò non accade va cambiata la ditta appaltante”. L’assessora Battaglia aveva replicato: “Non ci sono ragioni per revocare l’appalto”.