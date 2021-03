Sulla consigliera regionale di Forza Italia Mara Piccin, pesava una sentenza di condanna per danno erariale emessa nel 2019. L’esponente azzurra aveva presentato ricorso che la seconda seione giurisdizionale della Corte dei Conti ha respinto. Confermata la condannata per indebito rimborso di spese sostenute durante il mandato consiliare del 2011 pari a un importo di 10.179mila euri. La Corte ha osservato che non ci sono state sviste compatibili con la revoca della sentenza.