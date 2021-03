PordenoneTossica Exxx…Polzive!!! Le tenaglie dei Casalesi nel settore dell’edilizia Nordestina. Reati fiscali e bancarotta milionaria. Coinvolto un uomo del Clan detenuto a Napoli. Esclusivo

Bancarotta e criminalità nel Pordenonese: tra i coinvolti anche un uomo del clan dei casalesi attualmente detenuto a Napoli.

Il Nord Est impestato e soffocato dalla criminalità organizzata timbrata Clan Casalesi. Dopo gli arresti del mese di gennaio a Treviso, oggi è la volta di Pordenone con una clamorosa operazione della Guardia di Finanza.

Sono state denunciare sei persone per una bancarotta milionaria e reati fiscali nel settore dell’edilizia, rilevando anche numerose violazioni alla normativa antiriciclaggio. Accertate distrazioni per circa 2 milioni di euro e imposte evase per 800 mila euro, importo per il quale è stato disposto il sequestro per equivalente. Quattro amministratori di una società dichiarata fallita nel 2018, succedutisi nel tempo, e altri due soggetti, che gestivano de facto la società, avevano determinato un aggravio del dissesto, pari a circa 3 milioni di euro, compiendo operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento della società, astenendosi dal chiederne il fallimento con grave colpa, oltre ad aver tenuto, durante i tre anni antecedenti, i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge in maniera irregolare e incompleta. Tra i coinvolti anche uomo clan casalesi attualmente detenuto a Napoli. Si tratta di un personaggio attiguo a sodalizi mafiosi uno degli indagati dalla Procura della Repubblica di Pordenone per reati di bancarotta e fiscali, già coinvolto in indagini di Autorità Distrettuali Antimafia di altre sedi. L’uomo è ritenuto operante con il clan dei “casalesi” e che è attualmente detenuto nella casa circondariale di Poggioreale (Napoli). Il colonnello del Nucleo della Guardia di Finanza Commentucci ha spiegato che il soggetto aveva, come “amministratore di fatto”, rilevato la proprietà di una nota azienda che si trovava in difficoltà economiche, ma invece di capitalizzarla, risultava poi averla strumentalmente utilizzata proprio per acquisire illecitamente liquidità dai suoi fornitori (mai pagati) e per commettere correlati illeciti fiscali, sia mediante l’utilizzo di fatture fittizie, sia vendite “a nero”, tali attività, peraltro, hanno portato, in un breve periodo, al fallimento dell’azienda.