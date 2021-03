ManiKomioUdine Exxx…Polzive!!! Sull’Ex Dormisch la maggioranza si dissolve. I patrioti attaccano la Lega e firmano la mozione Bertossi: Convocazione di un consiglio straordinario. Fontanini rosolato sul caos mense, sicurezza, ospedale e la spina della birra. Esclusivo..

Non ci sono più margini, addirittura in mattinata girava voce che Fratelli d’Italia avrebbe voluto “congelare” il proprio assessore nell’esecutivo Fontanini. I patrioti non ci stanno a farsi passare per imbecilli dal partito della malta e tengono coerentemente il punto sul programma elettorale che li ha portati al governo della città nel 2018. Per questo motivo, non cedono di un millimetro alle scorribande degli svalvolati che amministrano Udine e colgono al volo la mozione urgente del consigliere di minoranza Bertossi sulla tanto discussa destinazione dell’ex birreria. Nel merito:

Due sono le coincidenze elaborate dall’opposizione. La mozione urgente e la convocazione di un consiglio straordinario per discutere le problematiche urgenti relativamente alla disastrosa gestione dell’ ospedale Santa Maria della Misericordia, la questione del servizio delle mense scolastiche e il caso ex Dormisch. La mozione urgente sarà discussa nell’adunanza del consiglio straordinario che, si presume, il presidente Berti potrebbe convocare per il 29, nel pieno della settimana Santa. Le sottoscrizioni minime per validare le due proposte sono già state raccolte. Il consigliere Antonino Pittioni conferma che la mozione sarà sottoscritta anche dai due meloniani.

Restando al documento di Enrico Bertossi, i passaggi chiave coincidono con le proposte di Fratelli d’Italia alternative alla costruzione di un nuovo supermercato. Il titolo del documento è formidabile: «Mozione sulle linee d’indirizzo sull’utilizzo dell’area ex Dormisch» e prosegue ribadendo che, “l’opinione pubblica si è pronunciata per un diverso utilizzo dell’area e che lo stesso sindaco, in relazione al suo programma elettorale, aveva dichiarato che si sarebbe impegnato a modificare il piano regolatore della città, bloccando sin da subito le zone H in particolare la destinazione dell‘ex Dormisch cui affermava l’assurdità di un nuovo supermercato”. Il documento prosegue ricordando la posizione dei patrioti: “il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con Vidoni e Pittioni, aveva espresso la volontà di esplorare una via alternativa a quella del supermercato…”. In pratica, come ribadito sulla stampa anche oggi, i due consiglieri, supportati dal segretario regionale Walter Rizzetto, avevano avanzato la proposta di ricorrere al Ricovery Plan per sviluppare un progetto più in linea con la Udine del futuro. Una presa di posizione legittima e strettamente politica che innalza i meloniani una spanna sopra le altre forze politiche arrugginite e silenziose verso il sindaco.