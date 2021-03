CatastrofeSanitaria Exxx…Polzive!!! Il ministro Gelmini atterra oggi nella provincia più impestata d’Italia. Il sindaco di Ovaro: mollate il fiasco. I nomi dei comuni più avvelenati. Esclusivo.

Con 620 casi settimanali per 100 mila abitanti Udine è ora la provincia Italiana dove il virus circola di più. A dirlo è la mappa, prevalentemente in rosso e nero, disegnata da Antonio Caramia, ingegnere gestionale, sulla base degli ultimi dati del Ministero della Salute.

Anche il TgrFvg, solitamente molto prudente con i dati sul numero degli impestati da Covid, ha rilevato nell’edizione di ieri che la provincia di Udine è la peggiore d’Italia per incidenza di contagi. Un biglietto da visita spiazzante che fa impallidire coloro che oggi dovranno accompagnare su e giù per il Friuli, il ministro Maristella Gelmini. L’ospedale di Udine, malgrado le avvisaglie di alcuni mesi fa, è precipitato di nuovo a livelli di disordine organizzativo spaventoso. I sindaci in allarme. Quello di Ovaro, Lino Not accusa la gioventù di esagerare con le festicciole vigliacche e invita i porcelli a mollare le bevute in compagnìa.

I comuni che hanno favorito il record nazionale per la provincia di Udine sono, dopo Ovaro, Cividale, Manzano, Treppo-Ligosullo, Faedis, Pagnacco, Colloredo, Manzano, Premariacco, Dolegna, Stregna, San Leonardo, Prepotto.

Il ministro Gelmini in tarda mattinata sarà da Fedriga, poi nel pomeriggio raggiungerà Palmanova, sede della Protezione Civile dell’assessore Riccardi. Palmanova, la città stellata incastrata nella provincia col dato di contagi peggiore di tutta Italia.