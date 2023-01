TamponiQuereloni Exxx…Polzive!!! Sul caso dei tamponi ai turisti di Lignano il direttore dell’Azienda Sanitaria di Udine trascina Leopost in Tribunale. Le interrogazioni in consiglio comunale sui disservzi.

Ieri la prima udienza.

Nell’agosto del 2021, su queste pagine, si dava spazio al tema dei tamponi nelle località balneari della nostra regione. Lo spunto era fornito dalla segnalazione di una turista irlandese in attesa dell’esito del tampone del figlio dodicenne (c’era l’obbligo dell’esame per chi rientrava dall’Italia). La risposta, dopo 36 ore, non era stata ancora arrivata ed il volo di rientro fissato poche ore dopo. Durante l’udienza di ieri, giudice Faleschini, il direttore dell’azienda sanitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, ha spiegato il meccanismo del servizio tamponature di Lignano. In pratica era tutto in capo alla regione (assessore Riccardi) che aveva la responsabilità del funzionamento del centro e la sua organizzazione. Il comune della località balneare, sindaco Fanotto, in virtù di una “collaborazione” con la Friul Coram di Udine, aveva individuato la sede delle operazioni di tamponatura in una saletta del Punto di primo Intervento. Diametralmente opposta la deposizione del teste Luciano Pletti, direttore del distretto Ovest di San Giorgio di Nogaro-Latisana che ha ribaltato la tesi del direttore Caporale rispetto alle competenze sull’organizzazione dei servizi di tamponatura nelle località balneari. Nel merito, gli allora consiglieri comunali Pasquin, La Placa (attuale vice sindaco) e Barberis avevano presentato un’interpellanza a sindaco e giunta affinché “rendano noto quali siano le ragioni alla base dei disservizi e rallentamenti segnalati da turisti e residenti in relazione allo svolgimento del servizio tamponi presso il Punto di primo intervento…”. Prossima udienza 16 marzo.