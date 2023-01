InSoresLiberi Exxx…Polzive!!! Presentata la lista NoVax. Candidata presidente Giorgia Tripoli, avvocato difensore del direttore della Sores e querelante leopost Amato De Monte.

Si chiama “Insieme Liberi” la nuova lista che parteciperà (da portare a corredo 4.750 firme) alle prossime elezioni regionali del 2-3 aprile in Friuli Venezia Giulia. La formazione nasce da un’idea concepita da Italexit regionale di Antonio Iracà e la lista 3V del consigliere comunale a Trieste Ugo Rossi. Il candidato presidente sarà l’avvocato Giorgia Tripoli legale del direttore della Sores, la sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria di Palmanova, Amato De Monte. L’ex primario del reparto anestesia di Udine era finito al centro di una bufera mediatica di livello nazionale per via delle procedure seguite per la nomina a direttore e al fatto che non sarebbe stato ancora vaccinato. Il caso era finito in Parlamento sotto forma di due interrogazioni parlamentari da parte del Pd: l’ex ministra proprio della Sanità, Beatrice Lorenzin (alla Camera) e la triestina della minoranza slovena Tatjana Rojc (al Senato); costoro avevano chiesto l’intervento del ministro Speranza, richiamando le disposizioni di legge in materia di obbligo di vaccinazione del personale sanitario.

La lista “Insieme Liberi” raccoglie, naturalmente, esponenti del mondo no-vax, no-green pass, medici sospesi dal lavoro per mancate vaccinazioni ma anche sindacati indipendenti ed associazioni del settore solidale, esponenti di partiti in minoranza nei comuni.

La prima udienza del processo contro leopost per gli articoli pubblicati su queste pagine interessati a far luce sul caso De Monte, è stata convocata per il 9 marzo. In piena campagna elettorale.