CampioniDiElezioni Exxx…Polzive!!! Barberio anticipa tutti: i camion vela già sul territorio. Sindaco e vice sindaco di Dignano tirano la volata all’assessora Zilli.

Il Friuli collinare è già in ebollizione per la campagna elettorale. I primissimi candidati a concimare il terreno sono il consigliere regionale e patriota di Fagagna Leonardo Barberio e l’assessora regionale leghista Barbara Zilli. Dell’esponente di Fratelli d’Italia è spuntato il camion vela con foto e slogan di rito: “Leonardo Barberio al servizio del territorio”. Barbara Zilli invece ha scelto la trattoria “alla speranza” di Carpacco e i vecchi amici del comune di Dignano: il vice sindaco Luigino Toller e il segretario della sezione locale della Lega Zuccolo. A capotavola il sindaco di Dignano Orlando, da poco iscritto alla Lega e il vice sindaco di Pasian di Prato Ivan Del Forno. La presenza di sindaco e vicesindaco di Dignano certifica che il comune più laico e liberale della sinistra Tagliamento sarà ostaggio della Lega. L’indicazione di voto della maggioranza in consiglio comunale é orientata al voto per la Zilli. Dignano consegnato a Barbara Zilli. Tuttavia la zona é particolarmente “battuta” dai leghisti. Il consigliere regionale uscente Lorenzo Tosolini intrattiene rapporti con San Daniele, mentre Bordin é accreditato a Fagagna.