CinemaFriuli Exxx…Polzive!!! La gnocchissima Elena Sofia Ricci presenterà martedì 7 febbraio a San Remo “Fiori sopra l’inferno” il film girato interamente tra Udine e la Carnia. L’attrice: “Mi sono innamorata del Friuli”. Benvenuta!

L’attrice molto amata dal pubblico salirà sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio. L’occasione? Presentare la fiction Fiori sopra l’inverno in onda in prima serata su Rai Uno a partire dal 13 febbraio 2023, pochi giorni dopo la fine della kermesse. L’armonia dei paesaggi friulani in onda sull’ammiraglia della Rai.

Il nome Elena Sofia Ricci come lo pronuciava Lello Bersani non lo pronunciava nessuno. Capitò nel lontano 1985 a Udine quando un pazzo visionario romano s’inventò i “Golden Globe” italici. La prima edizione si svolse in Castello. Ovviamente quella fu l’unica e irripetibile edizione. Lello Bersani era sul palco e, fra i premiati c’era anche la bonazza Elena Sofia Ricci. L’attrice è tornata quassù la primavera scorsa per girare la fiction: “I fiori sopra l’inferno”. La pellicola, che verrà presentata a San Remo martedì 7 febbraio, è diretta da Carlo Carlei e prodotta da Publispei e Rai Fiction con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission–PromoTurismoFvg, Comune di Chiusaforte, Comune di Malborghetto-Valbruna, Comune di Tarvisio, Comune di Udine, il FEC – Fondo edifici culto, il Corpo Forestale Fvg, il Soccorso Alpino di Cave del Predil, i pompieri volontari di Malborghetto-Valbruna e la Comunità montana della Val Canale e Canal del Ferro e la Polizia di Stato.

Dice la gran puledra Elena Sofia Ricci: “E’ stata un’esperienza bellissima, ho amato Teresa Battaglia (la protagonista) e nell’animo ci ho trovato mia madre e tante donne che hanno paura di perdere il controllo delle situazioni. Teresa è una donna caustica, ruvida ma ironica. L’ho interpretata con enormi soddisfazioni. Poi, mi sono innamorata del Friuli Venezia Giulia, sono stati giorni memorabili. Non vedo l’ora di tornarci”, le parole di Elena Sofia Ricci al termine delle riprese lo scorso giugno. Dal canto suo l’assessore regionale Sergio Bini, invitato a San Remo in veste di co-produttore, osserva: «Mai come nel 2022 la nostra Regione ha ospitato grandi produzioni nazionali e internazionali! Ieri (in conferenza stampa a Udine) abbiamo fatto il punto con la Film Commission e sapete qual’è l’indotto delle produzioni? ben 15 milioni di euro di ricadute sul territorio! senza contare il ritorno d’immagine». Il Film andrà in onda in prima serata su Rai1 dal 13 febbraio.