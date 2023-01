LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! De Cecco nuovo segretario sezione di Codroipo. A Reana presentate le prime tre candidature per il provinciale: Bosello, Domini e Bubisutti.

Antonio Zoratti e Giacomo Mizzau sono gli unici consiglieri comunali eletti a Codroipo. Ambedue hanno totalizzato 173 preferenze. Il nuovo segretario e il direttivo, se messi assieme, non raggiungono la cifra elettorale dei due: 130 voti. Alla fine della fiera é stata votata la corrente che fa capo a Bordin (Bozzini, Zanin, De Cecco, Pittaro); quella che ha preso il baccalà alle ultime elezioni comunali del giugno scorso col candidato Gianluca Mauro. Il rinnovato vertice della sezione della Lega per Salvini premier di Codroipo è così composto: Cristian De Cecco segretario, che prende il posto di Ezio Bozzini che farà parte, come da previsioni, del nuovo direttivo assieme a Michela Cingolo, Valentino Zanin, Patrizia Pittaro e Giovanni Trevisan. La Lega è quindi in pieno fermento per i congressi, dopo Codroipo resta da risolvere il nodo della sezione di Udine e il provinciale. In tal senso c’è stata una riservatissima riunione giovedì sera nel quartier generale di Reana del Rojale (presente anche Fedriga) per prendere atto delle prime candidature in vista del congresso fissato per il 18 febbraio all’ente Udine Gorizia fiera di Martignacco. Ad oggi le candidature sono quelle di Graziano Bosello, Aurelia Bubisutti e Marilena Domini. Non sono esclusi altri nomi. A Pordenone si andrà al voto per il rinnovo il 4 febbraio. In pole position il sindaco di Cordenons Delle Vedove. Ancora da decidere Trieste e Gorizia. Mentre per il regionale si andrà a dopo le elezioni.