DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! L’ex Rettore pensa al ritiro dopo la figuraccia di ieri su Telefriuli. Su UdineseTv va in scena il centrodestra e il testacoda di Soramel. Bordin conferma: Lista Fedriga sarà a misura di Lega.

Per il già presidente della Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane, Alberto Felice De Toni, il disagio manifestato ieri sera durante il confronto con Fontanini a Telefriuli, deve aver provocato un devastante trauma depressivo. Secondo rimbalzi provenienti dai quartieri degli alleati, il candidato di Udine che aveva trasformato l’Università in una succursale del Pd e che grazie ai buoni rapporti col neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dirigeva i rettori delle Università italiane, non ha sopportato l’onta della figuraccia televisiva. Perfino i suoi alleati se ne sono accorti. Lo standing messo in mostra da De Toni, devono aver pensato i suoi guru, non garantisce un buon risultato alle prossime elezioni comunali di Udine. C’è il rischio che Ivano Marchiol faccia un risultato migliore. Per evitare una sicura disfatta di Caporetto tornebbe buona la “riserva” Venanzi. Un dietrofront clamoroso cui gli udinesi assistono storditi e che il centrodestra non dà molta importanza. Fontanini, lo ha dimostrato ieri sera, procede col passo dell’alpino. Su questo fronte, è andata in onda sulla concorrente TV12, una trasmissione (registrata alle 13 di oggi) in cui l’argomento era il centrodestra sui diversi piani, quello regionale e quello comunale ed in cui i temi dell’ambiente, dell’inquinamento, dell’erosione del suolo, delle zone industriali e della viabilità, sono stati totalmente ignorati. Erano presenti Mauro Bordin, Paolo Ciani, Ester Soramel, PM Zanin e la centrista Giorgetti. Bordin incalzato da Terasso ha narrato le combinazioni fra la lista del presidente e quella della Lega. “E’ una scelta che appartiene al presidente Fedriga e al segretario Dreosto. In ambedue le liste ci saranno candidati molto forti. Quella del presidente sarà connotata da un mix fra i consiglieri regionali uscenti della Lega, ex amministratori ed esponenti di ProgettoFvg. Un modello Veneto trasportato in Friuli per migliorare l’offerta politica con l’obiettivo di arginare la pattuglia dei Patrioti in consiglio. Paolo Ciani ha ricordato il valore dell’autonomia ma stando attenti a non commettere l’errore della sanità regionale che, per noi, è stato un errore clamoroso”. Infine Soramel futura candidata al consiglio comunale di Udine nella Lista dei Benito Remix non è riuscita a venirne fuori dall’impaccio sull’improvviso testa coda politico derivato dalla sua scelta.