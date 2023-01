ShockElettorale Exxx…Polzive!!! Dibattito a Telefriuli: Fontanini sale in cattedra. De Toni spaesato. Sorride Ivano Marchiol, nuovo leader del progressismo friulano. Centrosinistra nel caos.

Ieri sera, dopo la trasmissione “ElettroShock” di Telefriuli, fra gli iscritti del centrosinistra friulano, per lo più del PD, serpeggiava un profondo scoramento. Il teorico della complessità, nonché ex rettore dell’Ateneo di Udine ed ex titolare di innumerevoli incarichi politici, privati e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, ha fatto splash. Un repertorio di carenze spaventose. Fontanini, che da trent’anni mastica pubblica amministrazione lo ha letteralmente asfaltato. A parte gli scivoloni clamorosi rispetto l’ABC della comunicazione esibiti da De Toni (assai fastidiosi) in TV: i sospiri prima delle risposte, la postura, il notes degli appunti e il linguaggio impregnato di termini ossessivamente accademici, Fontanini, sindaco uscente, ha dimostrato invece grande padronanza dell’amministrazione della città e di tutte le sue pulsioni. Non solo, ma con una naturalezza sorprendente ha tracciato la sua linea amministrativa. Per converso, De Toni, dimostrava di non avere una sua idea di Udine ma solo un collage di generici orpelli estrapolati da qualche testo sulla complessità. Appena spenti i riflettori, nel campo santo (cit Bertossi) del centrosinistra è sceso il gelo. Forse era meglio puntare su Venanzi? Chi invece sorride è Ivano Marchiol che, dopo l’esibizione del padovano, si trova inaspettatamente ad essere l’unico erede del vessillo dei progressisti friulani. Lo aveva detto sabato in conferenza stampa cui era presente anche Furio Honsell: “Dal Pd sento solo proclami e grandi parolone, ma fatti concreti pochi. Noi pensiamo a questi e lo abbiamo dimostrato in questi anni con la nostra attività. I fatti lo dimostrano.” Inutile girarci intorno con la ragnatela della complessità. “Prede o ragni”, il volume di una decina d’anni fa scritto dall’ex Rettore oggi è profetico: “Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella complessità”. L’uomo è già ingabbiato.