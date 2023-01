PolverieraDemocratica Exxx…Polzive!!! Bonaccini a Udine fulmina Elly Schlein: Lei pensa alla cannabis, io alla tenuta del sistema sanitario: Difendere la sanità pubblica.

Stefano Bonaccini, il favorito alla prossima tornata delle primarie per eleggere il nuovo segretario, si è presentato ieri in Friuli in grande forma. Elemento essenziale per galvanizzare il popolo progressista che deve fare i conti con geometrie incomprensibili agli elettori nelle due scadenze più importanti del Nordest: Regionali Fvg e comunali a Udine. La spina non è quella di una rosa bensì quella di 5 stelle che, fino a 3 mesi fa (divisi alle politiche) distribuivano giudizi poco lusinghieri rispetto ai Democratici. Oggi PD e 5 Stelle sono uno contro l’altro a Udine e assieme alle regionali. Da una parte i grillini sono contro De Toni, l’impacciato (vedi ieri sera Telefriuli) candidato di Saro-Telesca-Colautti-Rosato a sindaco di Udine, dall’altra a sostegno di Massimo Moretuzzo in regione. Detto questo, Bonaccini è essenzialmente un amministratore, un uomo pratico, colui che non ha avuto pregiudizi nel cercare un’alleanza con i governatori di centrodestra Zaia e Fedriga durante la pandemia. E ieri ha distribuito pillole di vitamina alla platea del Madrassi di via Gemona a Udine. “Fedriga ha molto consenso, è vero, però non esistono sfide impossibili”. Forse si è perso per strada quando riferisce di essere “dispiaciuto di non esser riusciti a Udine a creare una coalizione allargata”. In realtà la coalizione allargata è alle regionali. In prima fila c’era il candidato sindaco De Toni, colui che, quando era Rettore a Udine, ha trasformato l’università in una sede periferica del PD. Sul programma politico della sua mozione rileva di aver messo al primo posto la sanità pubblica: “Dobbiamo difenderla con tutte le forze che abbiamo”. Rispetto all’avversaria Elly Schlein ritiene che la sua proposta di legalizzare la cannabis sia fuori dal mondo. In questo momento ci sono altre priorità.