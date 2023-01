LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il timbro di Bordin sulla Lega di Codroipo: Cristian De Cecco domani sera sarà eletto nuovo segretario. L’ex delegato Ezio Bozzini nel direttivo. Alessandro Maran sabato presenta la squadra a Udine.

Solo un iscritto ha presentato la propria candidatura a segretario delegato della sezione della Lega di Codroipo che comprende Varmo, Sedegliano, Camino; si tratta dell’imprenditore edile Cristian De Cecco, già candidato alle comunali dello scorso anno in cui la Lega per Salvini premier ha preso un baccalà atomico col candidato sindaco Gianluca Mauro. Venerdì sera nella sala Abaco Viaggi si svolgerà l’assemblea degli iscritti che dovrà rinnovare i vertici del Carroccio. Il nuovo segretario sarà affiancato dall’ex delegato Ezio Bozzini, da Valentino Zanin e da Luca Venturini. Tenterà di farsi assorbire dal cerchio magico dei “BordinBoys” codroipesi Patrizia Pittaro che, consapevole di non avere chances per farsi eleggere segretaria, ha ripiegato su una candidatura nel direttivo. Spetterà ai manovratori di Cristan De Cecco, Bozzini-Zanin-Venturini decidere. Va detto che in queste settimane che hanno preceduto l’assemblea di domani sera non c’è stata nessuna apertura di dialogo con altri iscritti ma solo coltelli che volavano e riunioni carbonare. Pertanto si prospetta un’assemblea a senso unico con “l’esclusione” politica degli unici consiglieri comunali eletti, Mizzau (58 preferenze) e Zoratti (115), tenuti all’oscuro delle trattative che hanno portato alla scelta di De Cecco, dopo che si era tentata la strada di Luca Venturini, subito interrotta. In quanto alle regionali, il nuovo direttivo lascerà campo libero nel Medio Friuli a Fratelli d’Italia e Patto per l’Autonomia di Moretuzzo, visto che il rappresentante del Carroccio per il Medio Friuli sarà Mauro Bordin. Non vi è alcun interesse a far scendere in campo una figura della zona. Per i leghisti codroipesi un altro schiaffo dopo la sconfitta alle comunali.

Restando in tema regionali, dopo che è stata ufficializzata la candidatura di Alessandro Maran col Terzo Polo, +Europa e Cittadini, la coalizione presenterà il candidato presidente sabato alle ore 10 a Udine al “Bacaro Risorto” di Piazza XX Settembre.

Venerdì, sempre a Udine, sarà la volta di Italexit e Movimento 3V che presenteranno la lista “Insieme Liberi” e il nuovo candidato alle regionali. L’appuntamento è fissato per le ore 10,30 all’Hotel Astoria.