Romano Bulfoni è morto.

È morto lunedì scorso Romano Bulfoni, storico ed indimenticabile direttore sportivo della Libertas di Udine. Aveva 91 anni. Fu lo scopritore di Venanzio Ortis. Per chi faceva atletica negli anni ’70 era un punto di riferimento per gli atleti. Il suo quartier generale si trovava in Vicolo Gorgo e noi, esuberanti mezzofondisti juniores, andavamo spesso a farci dare i “buoni” per le scarpette o le borse. Poi ci pensava il compianto allenatore Franco Colle a spremerci al campo scuola. Chi scrive ricorda la passione con cui scuoteva la società per farci partecipare a tutte le gare possibili. In tutta Italia. Nella stagione estiva eravamo sempre in treno. Adieu Romano.