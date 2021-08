TamponeLignano Exxx…Polzive!!! La giunta pensa al Natale e si riunisce senza mascherina. Stangata dell’assessore Brini contro gli albergatori. Turisti imbestialiti per i disservizi sanitari.

In foto i vertici del comune di Lignano e della Lisaget allegramente senza mascherina in luogo chiuso. Due pesi e due misure applicate dall’assessore in odor di candidatura, Massimo Brini di ProgettoFvg.

Alla Sogit di Lignano, organizzazione di volontariato nata prima della Croce Rossa e che effettuava con personale infermieristico i tamponi, è stato tolto il servizio ed affidato all’azienda privata Coram di Udine. La decisione è stata presa dal dipartimento di prevenzione di San Giorgio di Nogaro di concerto con i vertici dell’azienda sanitaria friulana. Il comune di Lignano ha affidato la missione a una società privata a spese di pantalone. Nella pratica si è passati da un servizio a un disservizio nel pieno della stagione estiva. E così la località turistica per eccellenza dell’Alto Adriatico, finisce arrostita nel tritacarne delle polemiche. Polemiche internazionali che hanno coinvolto la maggior parte dei turisti stranieri impossibilitati a sottoporsi al tampone a causa della disorganizzazione dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale e del comune di Lignano. Perchè pagare i sindaci frignoni? Chi, per rientrare al proprio paese, deve sottoporsi alla tamponatura è costretto a recarsi a Bibione 〈code fino a 500 persone〉, oppure se vuole farlo a Lignano deve attendere lunedì. Oggi e domani non c’è posto. Tuttavia all’incapacità amministrativa di una maggioranza che ormai ha tirato i remi in barca, si aggiunge la comica riunione di mezza giunta Fanotto che giovedì scorso si è ritrovata in municipio per organizzare i festeggiamenti di Natale 2021. La città sprofonda nella più totale disorganizzazione sanitaria e gli amministratori pensano a dicembre! Ma la gravità dell’adunanza di giovedì è legata al fatto che la maggior parte dei presenti non portava la mascherina. Un esempio di cattivo gusto che stride con il manganello che l’assessore con delega alla polizia locale, Massimo Brini, ha usato per far rispettare le regole. Ieri gl’inflessibili agenti che dipendono dall’assessore-senza-mascherina Brini, hanno randellato con una contravvenzione, una dipendente di un albergo del centro di Pineta perchè, durante l’operazione di lavaggio bicchieri, non portava la mascherina: 400 euri di multa rifilati senza alcuna pietà. Il partito di Brini, notoriamente vicino all’impresa e alla partita iva, è invece quello che stanga e piega gli imprenditori. Nella foto del conclave natalizio si vedono gli assessori Ciubej, Ada Iuri e Massimo Brini che si fa beffa delle protezioni.