PonteMarcio Exxx…Polzive!!! Inaugurato a Comeglians il nuovo ponte, costo 2 milioni di euri. A ChioprisViscone sistemano un ecoscandaglio da cento euri. Il caos del nuovo poltronificio Edr.

Alcuni giorni fa l’intero vertice infrastrutturale della regione si è dato appuntamento a Comeglians in Carnia per l’inaugurazione del nuovo ponte sul Degano. In poco più di 4 anni anni la viabilità è tornata regolare e in sicurezza. Costo circa 2 milioni di euri. Nella legge di assestamento di bilancio della regione Fvg, varata la settimana scorsa, sono stati stanziati 500mila euri per migliorare il transito lungo il ponte di San Quirino sul Natisone. Un occhio attento ai ponti.

Per converso, dopo la riunione autocelebrativa di un paio di settimane fa a Trivignano cui parteciparono il presidente del consiglio 〈Zanin MtF〉 e alcuni sindaci frignoni 〈Martines, Perusin, Pali, Doretta Cettolo, Fedele〉, l’unico intervento registrato sul pericolosissimo ponte di Chiopris-Viscone è stato quello di aver sistemato un ecoscandaglio sul versante sbagliato del fiume, quello destro, dove non serve giacchè le erosioni più importanti si verificano lungo l’argine di sinistra e verso l’abitato di Viscone. Oltre allo strumento non sono stati registrati nuovi interventi. Da 10 anni nessuno si preoccupa nemmeno dell’ordinaria manutenzione, la colpa veniva sempre addossata alla direzione di Fvg strade che adesso se ne laverà le mani in quanto la materia di viabilità, dal 1 gennaio 2022, passerà da Friuli Venezia Giulia Strade ai nuovi Enti di decentramento regionale. Un carrozzone inutile ritagliato su misura per incasinare la vita ai cittadini e salvare il deretano ai trombati friulani 〈stanno trattando sulle mesate〉. Intanto a Chiopris e in tutta l’asse economica San Giovanni-Palmanova, le preoccupazioni aumenteranno giacchè, se il personale di Fvg strade è in attesa di conoscere il proprio destino, i tempi per la messa in sicurezza del ponte vecchio e ricostruire la briglia, si allungheranno e i sindaci continueranno a frignare senza aver trovato alcuna soluzione nemmeno quella di sistemare dei cartelli di pre avviso per i camion da oltre 30 tonnellate. Il merito al bidone del ponte nuovo, fermo da due anni e costato una ventina di milioni, le previsioni di inizio lavori sono fissate al mese di ottobre 2022. Friuli Infetto, regione marcia.