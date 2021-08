NozzeAzzurre Exxx…Polzive!!! Savino, Dal Mas e Giulio Camber in Cattedrale per il matrimonio dei forzisti De Santis e Santarossa.

Si sono sposati ieri in San Giusto a Trieste Francesca De Santis e Matteo Santarossa. La prima assessora ai grandi eventi nel capoluogo giuliano, il secondo addetto alla segreteria di Forza Italia, lo stesso partito della sposa. De Santis, sistemata in giunta dalla coordinatrice del partito Sandra Savino dopo le dimissioni di Maurizio Buccci, aveva ricevuto la proposta di matrimonio nientemeno che con un flash mob in piazza Unità. Tra gli invitati erano presenti il sindaco Dipiazza e il collega di giunta Rossi, gli onorevoli Savino e Dal Mas, Giulio Camber, consiglieri regionali, Marini e Morandini e comunali. Alla cattedrale di San Giusto la sposa è arrivata al braccio del padre, attesa dalla famiglia e dagli invitati, le damigelle in rosa antico, le testimoni in azzurro e glicine.