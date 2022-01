Tamponamento in Autostrada ad AzzanoX. Morte due ragazze. L’automobilista era ubriaco.

Gravissimo incidente sull’autostrada A 28 accaduto ieri sera verso le 20. Il Defender di un cittadino bulgaro, dopo aver tamponato la Panda delle due ragazze, è finito ruote all’aria in mezzo alla carreggiata, ma il conducente, seppure ferito, è riuscito a dileguarsi tra i campi (è stato poi rintracciato dai poliziotti che, su disposizione del magistrato di turno, hanno dichiarato il suo fermo e quindi l’arresto per omicidio stradale plurimo), l’utilitaria è andata completamente distrutta. Il conducente del Defender, da quanto si apprende, era ubriaco alla guida.

Conducente e passeggera, due cugine, erano già morte all’arrivo dei soccorritori del 118: si tratta di Jessica Fragasso, 20 anni, residente a Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano. Il personale medico ed infermieristico, giunto sul posto con ambulanze fatte partire dagli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Portogruaro, ha tentato di rianimarle ma non c’era più nulla da fare. Per liberare i loro corpi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di San Vito e Pordenone. In gravissime condizioni anche una bambina che viaggiava con le due donne.