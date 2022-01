ForestaliBaccanali Exxx…Polzive!!! Giù le mani dalle guardie! Per sindaci e amministratori del pordenonese la disponibilità non deve confondersi con assenteismo

Sul caso della decina di forestali BellaVita sospesi dal servizio per truffa allo stato e sottoposti al vaglio della Commissione disciplinare regionale, sono intervenuti alcuni amministratori della zona dello spilimberghese e maniaghese e i due consiglieri regionali Emanuele Zanon e Giampaolo Bidoli. Hanno inviato una lettera alla regione e alle parti sociali in cui difendono l’attività degli agenti. Scrivono: “…non ci permettiamo di entrare nel merito delle indagini, teniamo però a fare presente alcune considerazioni di carattere generale con l’auspicio che, nell’ambito di una valutazione più specifica e complessiva, vengano considerate le tante cose buone realizzate e promosse da quel personale regionale sul territorio, tanto da meritare la massima stima da parte di ognuno di noi. Le persone indagate – si legge in alcuni passaggi della lettera ripresa dal Messaggero Veneto – sono state definite “assenteisti” quali fossero assimilabili ai cosidetti “furbetti del cartellino” pronti ad andarsene in spiaggia o a fare la spesa…Per noi invece, queste persone si sono sempre contraddistinte per impegno e dedizione senza guardare l’orologio”. I nomi degli indagati sono: il comandante della stazione di Maniago Sandro Toffolutti, Claudio Bucco – ex assessore nel comune di Andreis – Mario Osti, Franco Mazzoli, Vittorino Marcolina e Alessandro Di Daniel. Risulta indagato anche il comandante della stazione di Pinzano al Tagliamento, Armando Rosa Gastaldo e Barbara Levis che è distaccata in Procura a Udine. Costoro sono finiti nel radar della Procura di Pordenone che contesta diverse ipotesi di reato: peculato d’uso dei mezzi di servizio, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le accuse, dal tavolo della Procura sono finite anche in Regione dove la Commissione disciplinare sta valutando la posizione degli 8 forestali. Entro 4 mesi l’organismo deciderà se riammettere in servizio gli indagati o meno.