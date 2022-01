CaligoIsontino Exxx…Polzive!!! Spunta il Mattarello in ForzaTragica: Nicoli verso l’espulsione dal partito. Ipotesi del gradese Marin coordinatore provinciale di Gorizia. A Tolmezzo Brollo costretto a lasciare.

Come anticipato da Leopost, la crisi nel comune di Tolmezzo si è concretizzata con l’annuncio di poco fa di Francesco Brollo: “Non sono più sindaco”. Game Over. Da Tolmezzo a Monfalcone i petardi da etto esplodono come a Mosul.

In riva all’Isonzo a tirare troppo la corda si rischia di finire ustionati. Nella città dei cantieri governa una testa di serie leghista come il sindaco di Monfalcone Anna Cisint. Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e consigliere comunale, borderline, nel feudo della sindaca, non ha mai risparmiato roventi critiche all’amministrazione pilotata dalla leghista. Un’anomalia che i vertici di ForzaTragica non hanno mai digerito. Peggio ancora quando il coordinatore forzista del goriziano ha fatto sapere di non preoccuparsi molto del suo ruolo di capogruppo degli azzurri in regione. Messa così la faccenda, la temperatura è salita fino al punto da costringere la coordinatrice regionale Sandra Savino a tirar fuori il randello e provvedere. Forza Italia, almeno in regione, e fino ad oggi, è un fedele alleato della Lega e, viste le scadenze elettorali immediate, non è il caso di cercar notte. La questione Mattarella è digià superata e ora a Roma i fanali sono puntati sulla nuova legge elettorale che dovrà garantire la confusione parlamentare in cui non uscirà nessun vincitore. Malgrado il Pd avesse strombazzato a reti unificate la vocazione maggioritaria del progressismo italico. Nulla da fare. Pertanto Forza Italia non vuole grane e, visto che Nicoli persegue la sua linea di opposizione a Cisint, Sandra Savino sta pensando al fedelissimo gradese Roberto Marin come probabile coordinatore di Forza Italia per la provincia di Gorizia. Il Marin ha contribuito alla vittoria di Kovatsh sull’isola e, oltre al ruolo politico, per lui è pronta anche la poltrona della Git. Nell’ipotesi di un’espulsione, o di uscita concordata dal partito da parte di Nicoli, in consiglio regionale Forza Italia sarebbe rappresentata da tre soli consiglieri: ZaninMtf, Piccin e Mattiussi. Nicoli finirebbe nel misto che salirebbe così a 4 consiglieri. Presidente del gruppo è il prof. Furio Honsell.