GiorgiaStar Exxx…Polzive!!! Meloni sfugge all’imboscata di Nicola Porro: I parlamentari eletti nel centro destra hanno votato un presidente di centrosinistra.

Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, non si dà pace al fatto che qualcuno possa contestare le scelte di Berlusconi. A margine anche quelle di Salvini. E così questa sera ha messo in piedi un agguato all’ospite Giorgia Meloni mai visto prima. Un’imboscata che solo l’abilità della leader di Fratelli d’Italia ha permesso al killer di ritirarsi. Dopo la narrazione cronachistica delle 8 votazioni, Meloni resta al punto: «Il centrodestra va ricostruito daccapo. Non possiamo far finta che non sia successo niente. Sarò velleitaria, ma io voglio dare qualche soddisfazione agli italiani. Ma com’è possibile pensare che noi non avessimo avuto dei candidati alla presidenza della Repubblica? – ricorda Giorgia Meloni – da Marcello Pera a Casellati e Carlo Nordio…, è che dall’altra parte ti dicono no perchè i nomi non sono graditi e i nostri prendono paura. Mai visto un parlamentare di centrodestra votare il candidato del centrosinistra – ricorda Meloni -. Noi avevamo la possibilità di eleggere un presidente di centrodestra, Forza Italia e Lega hanno privilegiato l’alleanza di governo piuttosto che l’alleanza politica del centrodestra. Noi, come scelta politica, avevamo dato l’ok anche a Berlusconi».