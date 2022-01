RenzoNostro Exxx….Polzive!!! Impegni di lavoro costringono Fabretti a rinunciare al sogno codroipese: Sono lusingato per la fiducia ma ho da fare.

Renzo Fabretti, imprenditore nel campo della sanificazione di Codroipo, pur lusingato dalla proposta avanzata da alcuni esponenti del settore economico locale di candidarlo a sindaco di Codroipo è costretto a rinunciare. In un primo momento, il gruppo di imprenditori della zona aveva intrapreso la strada di promuovere la candidatura di un esponente dell’impresa per la carica a sindaco. Il nome individuato era quello di Fabretti che, dopo aver valutato l’offerta, ha dovuto declinare l’apertura per varie motivazioni, non ultima quella del fattore tempo che avrebbe dovuto sottrarre all’attività lavorativa. Fabretti non nega di essere rimasto molto lusingato dalla proposta, ma gli impegni di lavoro non gli consentono di dedicarsi all’attività amministrativa.