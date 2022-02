E’ morto Maurizio Zamparini ex patron del Venezia e del Palermo. Fondò il centro commerciale EmmeZeta.

Maurizio Zamparini è morto la scorsa notte all’ospedale di Cotignola in provincia di Ravenna dove era ricoverato da alcuni giorni. E’ stato un imprenditore i successo e presidente delle due squadre di calcio del Venezia e del Palermo. Negli anni ’80 aveva fondato Il Mercatone EmmeZeta di Palmanova. Memorabili baruffe con gli allenatori. «Nei suoi 25-26 anni di calcio, spesi tra Venezia e Palermo, Maurizio Zamparini ha avuto 43 allenatori (oggi, dopo l’ultimo esonero di Gennaro Gattuso sono 44 – ndr): il primo è stato Ferruccio Mazzola, fratello del più noto Sandro, al Venezia in C2 nel 1987-88». Numero di esoneri nella sua carriera presidenziale: 53. «Gli allenatori sono come le angurie. Finché non le apri non puoi sapere quello che c’è dentro». «Pensano di aver inventato il calcio, ma sono solo onesti lavoratori strapagati». Lo scorso dicembre era stato ricoverato all’ospedale di Udine e aveva subito un’operazione a causa di una peritonite.