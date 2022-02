BrolloBarcollo Exxx…Polzive!!! I carnici non si lasciano infinocchiare dal fariseo. Per fare le regionali si sarebbe dimesso fra pochi mesi. Petardi in rete.

I carnici non sono allocchi e non si lasciano impietosire dalla liturgia francescana e dalle congiure sospette. Nessun minculpop e nessun manovratore dietro le dimissioni in massa della maggioranza dei consiglieri comunali. Solo la presa d’atto che, non ci fossero state queste rinunce, il sindaco si sarebbe dimesso fra pochi mesi; in ogni caso prima della scadenza del suo mandato per partecipare alle regionali con il centrodestra (vedi MV di oggi). Per questo motivo i frequentatori della piazza più laica dell’Alto Friuli hanno incenerito il sindaco e condiviso la scelta dei consiglieri di metter fine a una situazione ibrida, politicamente insostenibile in cui il primo cittadino si era trasformato in un saltimbanco per tornaconti personali. Oltre 200 commenti nel giro di poche ore in calce all’articolo pubblicato sul suo profilo Fbook dal titolo: «Non sono più sindaco di Tolmezzo». E il commento: “…Una congiura di palazzo … mi ha appena fatto cadere”.

I carnici non si sono lasciati impietosire dalle parole del sindaco e i commenti lo testimoniano: P. Lupieri: «Quando 12 consiglieri su 20 si dimettono qualche domanda il sindaco dovrebbe pur farsela, tra l’altro vi sono anche 3 assessori che rinunciano all’indennità di carica…». M. Stefanutti: «Il bene comune era e doveva essere Tolmezzo… Vergognatevi». Di altro avviso L. M. Copetti che afferma: «Io l’ho sempre votata…secondo il mio parere doveva essere lasciato libero di concludere il suo mandato…». (Impossibile, visti i progetti, mai smentiti, per le regionali 2023 NdR). Tal Eddo Chiautta: «…tenetevi stretto il nuovo Matteo Renzi di Tolmezzo: Dimissioni e messo in lista con Fedriga, e i vigliacchi sarebbero i dimissionari?». Fabiola De Martino, probabile candidata sindaco, replica alle accuse: «Una decisione così grave doveva essere discussa nel suo alveo naturale, ovvero il consiglio comunale…». Ivan Pascolo, consigliere comunale ex Lega ricorda: «Tolmezzo non meritava tutto questo…». R. Petris ragiona: «Quella che tu chiami congiura di palazzo forse è semplicemente una presa d’atto di una tua linearità politica quantomeno discutibile. Finiamola di tirare in ballo le emergenze…». A. Mazzolini: Tu quoque brute …saggi gli antichi…PS La piscina non chiuderà. Vero?». Sergio Cuzzi: «Sono stato sindaco per 10 anni da indipendente alleato con centro-destra…ti apprezzo e ti esprimo stima e solidarietà…».

The end. I giochi sono finiti e si aprono quelli della campagna elettorale. Questo fine settimana sono previsti i primi incontri soprattutto sul versante del centrodestra in cui si vuole evitare il flop di due anni fa. Ma c’è l’incognita Forza Tragica che si è smarcata da questa operazione puntando ad elaborare un’operazione di ricucitura al centro con un nuovo candidato.