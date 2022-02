EducareFVG Exxx…Polzive!!! Che mestiere fanno all’Arpa? I ruzzoloni storici del volume sul Friuli scritto per le scuole: La regione è nata prima di Cristo. Confina con l’Italia ed è ricca di pelo. Bidone da oltre 70mila euri.

Chi paga? Oltre 70mila euri per la fornitura di un Atlante scolastico in cui si legge che il Friuli ha “un territorio incredibile, confina con l’Italia ed è terra di pelo”. Olè. Fra i consulenti del bidone enciclopedico ci sarebbero anche gli esperti dell’Arpa. “ArpaFelix”, quella dell’ex direttore Stellio Vatta.

Durante i lavori d’aula del consiglio regionale di stamattina, mezzo emiciclo ha fatto un salto sulla poltroncina. Massimo Moretuzzo, consigliere regionale del Patto per l’autonomia ha elencato una serie di strafalcioni irriferibili contenuti nell’atlante per l’educazione ambientale (primo volume della collana Amo Italia) “AMO il Friuli Venezia Giulia”, promosso dalla Regione e rivolto agli alunni delle scuole elementari. Moretuzzo ha chiesto conto all’assessore all’ambiente Scoccimarro con quale criterio e da quali menti esperte sia stato realizzato il volume sul quale gli alunni dovrebbero imparare a conoscere la loro regione. Gli strafalcioni che spuntano da pagina 8 a pagina 13 sono da matita blu oceano. Leggendo l’Enciclopedia si viene a sapere che la nostra regione, confina nientemeno che con… l’Italia e che la sua età è di oltre 2.000 anni. Moretuzzo, al limite della disperazione, elencava in aula all’assessore Scoccimarro la teoria degli strafalcioni:

“Quando si utilizzano risorse pubbliche, non si può essere superficiali. Un’iniziativa certamente lodevole ma con così tante inesattezze da vanificarne il fine didattico. La pubblicazione – promossa per la divulgazione e l’educazione ambientale – presenta, riferisce Moretuzzo, un’introduzione storica infarcita di “sciocchezze clamorose”. Secondo lo Studio Dispari di Milano, responsabile del progetto grafico e della realizzazione editoriale – incalza Moretuzzo – il Friuli Venezia Giulia, solo per citare gli strafalcioni più evidenti, è composto da due regioni diverse il cui confine è fissato in modo approssimativo; è nato oltre 2 mila anni fa (in base a quale documento o ragionamento?); confina, a ovest, con l’Italia ”.

Soldi pubblici per saccheggiare la storia del Friuli, che non è poi tanto marginale se si pensa a Canossa.

“L’assessore – spiega il consigliere del Patto – ha informato l’Aula che i contenuti della pubblicazione sono stati realizzati con esperti di storia e geografia provenienti dalla regione, validati con un processo durato circa tre mesi, sia dalle strutture della Regione che da Arpa. Evidentemente gli esperti non erano poi così esperti e chi ha controllato è stato superficiale. Poiché la Regione detiene la proprietà del testo – conclude Moretuzzo – si attivi subito per correggere gli incredibili errori contenuti, nel rispetto di valenza didattica e risorse investite”