OrnellaRussa Exxx…Polzive!!! La Muti incalzata a San Remo sul caso della cena con Putin: Il Teatro di Pordenone avrà le sue risposte.

Anche durante la conferenza stampa del Festival di SanRemo è rimbalzata la vicenda del bidone che l’attrice Ornella Muti (ospite del Festival) ha tirato al Teatro Verdi di Pordenone una decina di anni fa. L’attrice aveva dato la sua disponibilità per uno spettacolo teatrale da tenersi nel teatro friulano. All’ultimo istante però aveva tirato pacco adducendo impedimenti dovuti alla propria salute. Alcuni giorni fa, il legale del Verdi di Pordenone, Antonio Malattia, aveva comunicato l’auspicio che “il cachet di Ornella Muti a Sanremo venga utilizzato come risarcimento nei confronti del teatro”. Ieri pomeriggio, durante la conferenza stampa sul Festival un giornalista ha chiesto all’attrice cosa pensasse della richiesta del legale friulano: «Non voglio approfittare di questa conferenza stampa per parlare di quella vicenda. Pordenone avrà le risposte che deve avere. Non sarò io a darle. Anzi non mi va di dare tutta questa importanza a quell’episodio». Nel 2010 l’attrice aveva dato la propria disponibilità per una serata nel teatro friulano, ma all’ultimo istante non si era presentata adducendo ad impedimenti dovuti alla propria salute. Secondo diverse fonti giornalistiche, invece, la Muti era corsa ad una serata di gala con cena, invitata direttamente dal presidente russo Vladimir Putin (ricordiamo che l’attrice ha la madre di origine russa ndr). La vicenda era finita davanti alla Corte di Cassazione che aveva condannato l’artista a sei mesi di reclusione, 500 euro di multa per truffa aggravata e un risarcimento di 30 mila euro per il teatro.