Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è risultato positivo al Covid. Lo ha riportato il quotidiano Il Piccolo ieri sera. Il presidente è asintomatico e si è posto in isolamento sospendendo tutti gli appuntamenti in presenza. Come assicurato dal suo staff, nei prossimi giorni continuerà a lavorare da remoto. Non potrà partecipare alla cerimonia di insediamento di Mattarella al Quirinale in programma giovedì. Il Friuli sarà rappresentato da ZaninMtf e da Bolzonello.