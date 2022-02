FratelliD’Italia Exxx…Polzive!!! L’effetto Nordio fa salire alle stelle la fiducia dei patrioti: Oltre 21 per cento. La Lega perde altri 5 punti. Scintille al centro: Mattiussi attacca Bini.

Franco Mattiussi, pietra miliare del centrismo friulano e imprenditore di livello nel campo della ristorazione, non perde l’aplomb ma tira per la giacchetta Sergio Bini, assessore alle attività produttive del Friuli VG: «Chi siamo noi?». Mattiussi osserva: «Ho apprezzato molto la volontà dell’assessore regionale di intervenire a sostegno delle attività turistiche con ristori e contributi, ma, al contempo, mi chiedo se lo stesso Bini conosca lo stato di sofferenza della ristorazione non legata – o trainata – dal riflesso turistico. Mare e montagna hanno goduto di un ottimo flusso di crescita durante la scorsa stagione estiva. Ma cosa dire a riguardo di quel settore – chiamiamolo così- mediano? Quelle attività che non hanno, mi ripeto, il traino turistico? A chi dovranno rivolgersi queste imprese per poter ricevere un sostegno o un qualsivoglia aiuto? La ristorazione è in sofferenza senza soluzione di continuità dal lontano 2020!!! Assessore Bini, mi rivolgo a Te direttamente, non ritieni che la Regione debba pensare anche a loro? Non credi, quindi, che la considerazione delle attività ristorative-ricettive debba uscire dalla logora e iniqua dicotomia Mare/Montagna?».

Petardi che illuminano il centrodestra regionale, quello del fare, che scorda l’impresa che non sia legata alla pelosa attenzione rivolta alle località turistiche. Il messaggio è chiaro, anche in chiave elettorale. E, in questo senso, rimbalza a Nord Est, il sondaggio della puntualissima Ghisleri dopo la macinata subita dal centrodestra sul Bis a Mattarella. Sarà un sondaggio nazionale, ma i rifllessi stanno già percuotendo il Friuli e tutto il Nord Est. Basta vedere il caos Lega in Veneto.

Fratelli di Italia in due settimane guadagna il 2.2% arrivando al 21.1% e diventa il primo partito a scapito della Lega di Salvini che perde l’1.8% registrando il 16.7% dei consensi. Nel centro destra anche Forza Italia (7.4%) paga lo scotto lasciando quasi un punto percentuale nel campo del non voto. Anche nell’area del centro sinistra il Pd di Enrico Letta perde lo 0.8% attestandosi al 20.8%. Non meglio il M5S che nella confusione generale riesce a mantenere il 14.2% perdendo solo lo 0.2%

Tutti i leader politici che hanno partecipato attivamente all’elezione ad eccezione di Matteo Renzi (+4.2%) e Giorgia Meloni (+2.7%) perdono consensi nell’indice di fiducia rispetto alla fine dell’anno appena passato. Matteo Salvini (-5.3%) e Giuseppe Conte (-5.2%) guidano la classifica perdendo in un mese circa il 5.0%; tuttavia nel confronto con dicembre 2021 in minore difficoltà troviamo anche Enrico Letta con -1.5% e Luigi Di Maio (-1.1%).

Storia a parte per Silvio Berlusconi che da candidato alla guida del Paese con il suo ritiro perde il 2.1% delle preferenze dei suoi fan. Anche il presidente del Consiglio, pur rimanendo in testa alla classifica rispetto a dicembre 2021 perde il 3.7% insieme al suo governo (-3.5%). L’autoreferenzialità del palazzo non ha aiutato a trovare i consensi. Il 70.4% del campione intervistato dichiara che tutta la politica esce sconfitta da questa vicenda. Il 32.3% si è sentito preso in giro, mentre il 21% ha avuto la percezione di assistere ad una «sceneggiata». In tutto questo anche le intenzioni di voto ne hanno risentito in maniera suggestiva. Insomma, la corsa al grande centro è fissata solo nella testa degli addetti ai lavori.