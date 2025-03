TajaniMiltipiani Exxx…Polzive!!! Friuli centrale nelle relazioni internazionali. Il ministro degli esteri e segretario di Forza Italia mercoledì 26 marzo a Monfalcone, Trieste e Pordenone. Forza Italia soggetto europeista trainante. Alleanza sulle spine.

Nella doppia veste di ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della sua visita in Friuli Venezia Giulia programmata per mercoledì 26 marzo, raggiungerà Trieste, Monfalcone e Pordenone. Alle 11 sarà all’Ince (Iniziativa Centro europea) a Trieste per la firma del libro d’Onore con successivo punto stampa. Alle 14.30 è previsto un incontro a Monfalcone alla biblioteca comunale. Infine, a Pordenone il ministro arriverà attorno alle 16.30 al bar Posta per incontrare i cittadini e fare il punto della situazione sulla politica interna e sullo scenario internazionale. Saranno presenti Sandra Savino, segretario di FI in Friuli Venezia Giulia e sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Andrea Cabibbo, capogruppo azzurro in Consiglio regionale e segretario provinciale; i consiglieri regionali Roberto Novelli e Michele Lobianco, Franco Dal Mas, già senatore della Repubblica e attuale segretario dell’Ince (Iniziativa Centro Europea).

Per Sandra Savino, “la visita del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in Friuli Venezia Giulia riafferma la centralità del nostro territorio, sempre più determinante come fulcro delle relazioni internazionali” sottolineando la rilevanza di questo “nell’ambito di un’apertura dell’Europa Occidentale verso i Balcani, sia come sede di incontri di altissimo livello sia dal punto di vista politico, diplomatico e istituzionale, che sotto il profilo commerciale. A questi aspetti, evidentemente, si aggiunge il ruolo di Forza Italia, soggetto europeista trainante, espressione del Partito Popolare Europeo e sempre più baricentrico nelle relazioni politiche comunitarie e internazionali”.