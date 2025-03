DonbassSulPass Exx…Polzive!!! Oltre 200 persone hanno assistito alla proiezione dei docufilm di “RussiaToday” all’Hotel là di Morèt di Udine. Proteste di PD, Azione e + Europa.

Si sono dati appuntamento ieri pomeriggio all’esterno dell’Hotel Là di Morèt di Udine per manifestare contro la proiezione di due documentari prodotti da Russia Today. Come anticipato i militanti volevano convincere il gestore dell’albergo a rinunciare all’evento. Dopo che alcuni cittadini avevano chiesto a Prefettura e Questura di vietare la proiezione ma senza successo poichè non è possibile interdire la visione pubblica cui hanno partecipato circa duecento persone. Tra i promotori il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi e il suo omologo di Udine Stefano Salmè. Nel suo messaggio introduttivo, Rossi ha denunciato l’ennesimo tentativo di “censura” nei confronti di simili azioni.