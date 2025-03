LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il capogruppo Calligaris smaschera il disegno della sinistra terzomondista: “Non vogliono dare un freno ai minori stranieri perché le Cooperative vengono prima delle nostre Comunità”.

A margine del dibattito sul provvedimento della maggioranza che pone un freno allo sconsiderato arrivo dei minori non accompagnati in Friuli, il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Calligaris replica: “Le cooperative prima delle nostre comunità. Ecco lo slogan delle Sinistre che non sanno darsi pace dopo l’approvazione della norma che vuole dare un freno agli arrivi di minori non accompagnati dalle altre regioni in Friuli Venezia Giulia. Prima, in Aula, per voce della consigliera Celotti esprime preoccupazione per i bilanci delle cooperative e, ora, si affida a Bullian che si preoccupa degli investimenti delle stesse. Sapevamo che il mondo delle cooperative avrebbe provato a impugnare la norma con il sostegno dalle Sinistre – spiega l’esponente della Lega -, la verità è che non vogliono perdere proventi dal pubblico che ammontano fino a 120 euro al mese per minore ospitato. Sono 3.600 euro al mese che nessuna famiglia normale può permettersi di spendere per i propri figli, ma che, secondo Bullian e Celotti, devono rappresentare un’entrata costante nelle casse delle cooperative. Come gruppo Lega ci siamo sempre opposti a questo. C’è chi si preoccupa dei bilanci delle cooperative evidenziando quanto potrebbero prendere di meno e chi, come noi, si preoccupa della tranquillità e della sicurezza dei cittadini e delle nostre comunità” – conclude Calligaris.